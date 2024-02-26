Xiaomi выпустила две новые колонки Bluetooth с мощным звуком и защитой IP67

Xiaomi выпустила две новые Bluetooth-колонки, которые предлагают различные функции и пригодны для разных ситуаций. Более крупная модель, предназначенная для использования на открытом воздухе, имеет мощность 40 Вт и объемное звучание.

Она оснащена акустической системой из 5 блоков, обеспечивающей громкость до 93 дБ, и имеет пыле- и влагозащиту IP67. Ее аккумулятор емкостью 4800 мАч обеспечивает до 17 часов воспроизведения и поддерживает быструю зарядку мощностью 22,5 Вт. Колонка также поддерживает Bluetooth 5.3, воспроизведение музыки по LHDC и настройку освещения RGB.

Меньшая модель, Xiaomi Bluetooth Speaker Mini, также предлагает звук на 360° и класс защиты IP67. Она интегрируется с аудиосистемой Xiaomi и имеет аккумулятор емкостью 2000 мАч, обеспечивающий 11 часов воспроизведения. Она также поддерживает Bluetooth 5.3 и настройку освещения RGB.

Обе колонки уже доступны для предварительной продажи в Китае по цене 599 юаней или около 7,7 тыс. рублей для более крупной модели и 229 юаней или 3 тыс. рублей для Mini. Информации о доступности за пределами Китая пока нет.