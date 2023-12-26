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Xiaomi выпустила доску с 39-дюймовым ЖК-экраном за 35 долларов

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Доска с ЖК-экраном Xiaomi Mijia представляет собой универсальное решение для цифрового письма и отображения.

Xiaomi выпустила доску с 39-дюймовым ЖК-экраном за 35 долларов

Она имеет 39-дюймовый ЖК-экран с узкой рамкой диаметром 6 мм и высоким соотношением экрана к корпусу в 98%, что обеспечивает комфортное письмо и отображение без отвлекающих элементов. Эта доска также поддерживает гибкое соединение, позволяющее комбинировать несколько устройств для создания больших дисплеев.

Одной из особенностей этой доски является функция очистки экрана одним нажатием, которая использует ЖК-пленку без подсветки и естественное отражение света для четкого представления рукописного ввода. Это делает процесс энергоэффективным и не нагружает глаза вредным синим светом. Доска также имеет функцию «письма с чувствительностью к нажатию», которая обеспечивает естественное ощущение мазка кисти.

Xiaomi выпустила доску с 39-дюймовым ЖК-экраном за 35 долларов

Доска с ЖК-экраном Xiaomi Mijia потребляет минимум энергии и может работать до 280 дней с двумя батарейками типа АА при предполагаемой очистке экрана 100 раз в день. Это обеспечивает длительную функциональность без частой замены батарей.

Стоимость нового продукта от китайской компании составляет 249 юаней или 35 долларов.

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