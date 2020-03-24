Xiaomi выпустила дорогую Bluetooth-колонку

Новая колонка является стационарной, так как ее размеры 525x140x322 мм, а вес 10 кг.

В ней применили ряд решений, которые создают впечатления, что устройство оснащено прозрачным стеклом.

Новая акустическая система китайской компании предлагается под названием MORROR ART Transparent Bluetooth Speaker.

В ней помимо двух 100 мм динамиков еще установили 21.5-дюймовый экран, на котором отображаются различные эффекты и текс песен.

Разрешение экрана составляет 1920×1080 пикселей, а сам экран прикрывает антибликовое стекло, которое иногда используют в музейных экспозициях.

Из-за этого кажется, что колонка прозрачная. Также новинку оснастили подсветкой от Mitsubishi с автоматической коррекцией яркости. MORROR ART в Китае предлагается за $493 .