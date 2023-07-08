Главная » Новости

Xiaomi выпустила дешевый мини-массажер MIJIA Mini Fascia Gun 2C

Автор На чтение 1 мин Просмотров 13 Опубликовано

Компактный массажер от компании Xiaomi будет очень полезным для спортсменов, а также для людей, которые хотят получить мышечную релаксацию.

MIJIA Mini Fascia Gun 2C пока предлагают только на площадке JD.com, в ближайшее время он появится на AliExpress и других площадках с доставкой в РФ.

Устройство получилось очень компактным. Его можно положить в женскую сумку или спортивный рюкзак, а вес массажера составляет всего 350 г. При этом он способен воздействовать на мышцы с силой удара до 12 кг.

Xiaomi выпустила дешевый мини-массажер MIJIA Mini Fascia Gun 2C

MIJIA Mini Fascia Gun 2C работает в нескольких режимах, есть несколько настроек по силе удара, а также световые кольца, которые позволяют придерживаться идеального давления во время массажа.

Питание новинки осуществляется за счет встроенного аккумулятора емкостью 1900 мАч. MIJIA Mini Fascia Gun 2C в Китае оценивается в 34 доллара, что в пересчете составляет 3,2 тыс. руб.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2023 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.