Xiaomi выпустила дешевый мини-массажер MIJIA Mini Fascia Gun 2C

Компактный массажер от компании Xiaomi будет очень полезным для спортсменов, а также для людей, которые хотят получить мышечную релаксацию.

MIJIA Mini Fascia Gun 2C пока предлагают только на площадке JD.com, в ближайшее время он появится на AliExpress и других площадках с доставкой в РФ.

Устройство получилось очень компактным. Его можно положить в женскую сумку или спортивный рюкзак, а вес массажера составляет всего 350 г. При этом он способен воздействовать на мышцы с силой удара до 12 кг.

MIJIA Mini Fascia Gun 2C работает в нескольких режимах, есть несколько настроек по силе удара, а также световые кольца, которые позволяют придерживаться идеального давления во время массажа.

Питание новинки осуществляется за счет встроенного аккумулятора емкостью 1900 мАч. MIJIA Mini Fascia Gun 2C в Китае оценивается в 34 доллара, что в пересчете составляет 3,2 тыс. руб.