Xiaomi выпустила большое обновление для приложения Mi Camera

Xiaomi выпустила большое обновление для приложения Mi Camera28.03.2020 11:16
Смартфоны Xiaomi Mi 10 и Xiaomi 10 Pro сразу вышли с новыми функциями камеры, а скоро эти дополнения появятся и на других смартфонах компании.
Китайский производитель выпустил обновление MIUI 11 с улучшенными возможностями приложения Mi Camera.
Пока прошивка распространяется на территории Китая, а в дальнейшем она появится в других странах.
В приложении Mi Camera стала лучше стабилизация при активном режиме видео, а также во время съемки видео добавили плавную регулировку зума и серийную съемку фото.
Еще добавили профессиональные настройки режима видео и новые эффекты. Заявлена также новая обработка сжатия изображения, а это позволило экономить место в памяти без потери качества фотографии.
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