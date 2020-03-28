Xiaomi выпустила большое обновление для приложения Mi Camera

Смартфоны Xiaomi Mi 10 и Xiaomi 10 Pro сразу вышли с новыми функциями камеры, а скоро эти дополнения появятся и на других смартфонах компании.

Китайский производитель выпустил обновление MIUI 11 с улучшенными возможностями приложения Mi Camera.

Пока прошивка распространяется на территории Китая, а в дальнейшем она появится в других странах.

В приложении Mi Camera стала лучше стабилизация при активном режиме видео, а также во время съемки видео добавили плавную регулировку зума и серийную съемку фото.

Еще добавили профессиональные настройки режима видео и новые эффекты. Заявлена также новая обработка сжатия изображения, а это позволило экономить место в памяти без потери качества фотографии.