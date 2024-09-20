Xiaomi выпустила блендер Mijia Blender N1 с функцией самоочистки и стерилизации

Xiaomi выпустила свой новый кухонный гаджет — блендер Mijia Blender N1, который теперь доступен на JD.com по цене 279 юаней (3700 руб.). Этот универсальный блендер предлагает множество функций для упрощения приготовления блюд.

С объемом 1,75 литра, Mijia идеально подходит для семей или для тех, кто принимает гостей. Он оснащен мощным двигателем и 6-лезвийным ножом из нержавеющей стали, что позволяет легко смешивать фрукты, овощи, орехи и лед.

Блендер использует 3-уровневую систему смешивания, что помогает добиться более шелковистой текстуры и улучшенного вкуса напитков.

Очистка блендера также проста благодаря режимам самоочистки и стерилизации. Всего одним нажатием кнопки можно активировать быструю очистку или стерилизацию с помощью высокоскоростного смешивания и горячего воздуха.

Mijia Blender N1 имеет керамическое основание с антипригарным покрытием, что предотвращает прилипание продуктов. Светодиодный дисплей показывает режимы приготовления и оставшееся время, облегчая контроль за процессом.

Блендер поддерживает 12-часовое интеллектуальное планирование и автоматическое сохранение тепла, что позволяет заранее настраивать время начала смешивания и поддерживать напитки теплыми до 12 часов.

Мощность устройства составляет 500 Вт для смешивания и 800 Вт для подогрева. Его максимальная вместимость для холодных напитков — 1,75 литра, а для горячих — 1,4 литра. Блендер весит 4,2 кг и имеет размеры 176 × 223 × 383 мм.

В устройстве предусмотрены функции безопасности, такие как защита от перегрева и сухого пригорания. Однако стоит отметить, что блендер не подключается к приложению Mi Home, что может быть минусом для пользователей, ищущих интеграцию с «умным домом».