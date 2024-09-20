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Xiaomi выпустила блендер Mijia Blender N1 с функцией самоочистки и стерилизации

Автор На чтение 2 мин Просмотров 56 Опубликовано

Xiaomi выпустила свой новый кухонный гаджет — блендер Mijia Blender N1, который теперь доступен на JD.com по цене 279 юаней (3700 руб.). Этот универсальный блендер предлагает множество функций для упрощения приготовления блюд.

Xiaomi выпустила блендер Mijia Blender N1 с функцией самоочистки и стерилизации

С объемом 1,75 литра, Mijia идеально подходит для семей или для тех, кто принимает гостей. Он оснащен мощным двигателем и 6-лезвийным ножом из нержавеющей стали, что позволяет легко смешивать фрукты, овощи, орехи и лед.

Блендер использует 3-уровневую систему смешивания, что помогает добиться более шелковистой текстуры и улучшенного вкуса напитков.

Очистка блендера также проста благодаря режимам самоочистки и стерилизации. Всего одним нажатием кнопки можно активировать быструю очистку или стерилизацию с помощью высокоскоростного смешивания и горячего воздуха.

Mijia Blender N1 имеет керамическое основание с антипригарным покрытием, что предотвращает прилипание продуктов. Светодиодный дисплей показывает режимы приготовления и оставшееся время, облегчая контроль за процессом.

Xiaomi выпустила блендер Mijia Blender N1 с функцией самоочистки и стерилизации

Блендер поддерживает 12-часовое интеллектуальное планирование и автоматическое сохранение тепла, что позволяет заранее настраивать время начала смешивания и поддерживать напитки теплыми до 12 часов.

Мощность устройства составляет 500 Вт для смешивания и 800 Вт для подогрева. Его максимальная вместимость для холодных напитков — 1,75 литра, а для горячих — 1,4 литра. Блендер весит 4,2 кг и имеет размеры 176 × 223 × 383 мм.

В устройстве предусмотрены функции безопасности, такие как защита от перегрева и сухого пригорания. Однако стоит отметить, что блендер не подключается к приложению Mi Home, что может быть минусом для пользователей, ищущих интеграцию с «умным домом».

Xiaomi выпустила блендер Mijia Blender N1 с функцией самоочистки и стерилизации Xiaomi выпустила блендер Mijia Blender N1 с функцией самоочистки и стерилизации Xiaomi выпустила блендер Mijia Blender N1 с функцией самоочистки и стерилизации

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