Xiaomi выпустила беспроводную зарядку для Xiaomi 15 и iPhone

Компания Xiaomi представила новое магнитное беспроводное зарядное устройство мощностью 30 Вт, предназначенное для смартфонов серий Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro. Устройство уже доступно на JD.com по цене от 149 юаней. Оно также совместимо с некоторыми моделями iPhone от Apple.

Основные характеристики

Зарядное устройство обеспечивает быструю зарядку до 30 Вт для моделей Xiaomi 15 и 15 Pro, для iPhone максимальная мощность составляет 7,5 Вт, что соответствует стандарту Apple.

Устройство оснащено магнитной системой, которая надежно удерживает смартфоны во время зарядки и предотвращает их смещение.

Максимальная мощность 30 Вт доступна только при использовании официального магнитного чехла Xiaomi. Другие телефоны Xiaomi могут поддерживать зарядку мощностью до 10 Вт, а для моделей iPhone она ограничена 7,5 Вт.

Зарядное устройство имеет толщину всего 6,15 мм, его корпус выполнен из алюминиевого сплава, что обеспечивает прочность и эффективный теплоотвод. Xiaomi утверждает, что даже при длительной зарядке устройство остаётся холодным и не перегревается.

Также предусмотрена интеллектуальная система безопасности, которая предотвращает зарядку при обнаружении металлических предметов, автоматически снижая мощность или прекращая процесс зарядки.

Технические характеристики

Совместимость:

Xiaomi 15/15 Pro: 30 Вт

Другие модели Xiaomi: 10 Вт

iPhone: 7,5 Вт

Толщина: 6,15 мм

Материал: алюминиевый сплав

Функции безопасности: снижение мощности, автоматическая остановка при обнаружении металлических предметов.

С учетом привлекательной цены и универсальных функций, магнитное беспроводное зарядное устройство Xiaomi представляет собой надежное решение для быстрой и эффективной зарядки смартфонов, в том числе моделей Xiaomi 15 и iPhone.

Источник: xiaomitime