Xiaomi выпустила беспроводную станцию сразу для трёх устройств раньше Apple

Xiaomi сегодня показала беспроводную зарядку, которая способна заряжать сразу до трех устройств, причем неважно как они будут размещены.

На презентации подробностей про беспроводную зарядку не рассказали, но было сказано, что в ней установлено 19 катушек, расположенных на разной высоте, а это позволило заряжать устройство в любом месте площадки. На один гаджет зарядка выделяет 20 Вт.

Стоит отметить, что Apple такую зарядку не смогла выпустить, и в итоге ее отменили. Xiaomi даже потроллила Apple, показав станцию со смартфоном iPhone на ней.



Новинка поддерживает стандарт Qi, поэтому на ней можно заряжать любые гаджеты. В Китае уникальная беспроводная станция будет предлагаться за 90 долларов.