Xiaomi выпустила 90-дюймовый телевизор Game TV Redmi MAX 90 за 1155 долларов

Xiaomi показала публике новый большой телевизор под брендом Redmi, новинка получила 90-дюймовый экран, мощную начинку и экран с высокой частотой обновления.

Redmi Max 90 в Китае стал доступен с 28 апреля 2023 года, «живые» продажи новинки стартуют 10 мая. Телевизор получил 90-дюмовый 4К дисплей с частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 700 кд/м².

Помимо такого яркого дисплея в телевизоре установили порт HDMI 2.1 и Wi-Fi 6, а также реализовали поддержку технологий Dolby Vision и Dolby Atmos. В основе модели лежит четырехядерный процессор Arm Cortex-A73 и 3 ГБ оперативной памяти, постоянной памяти в панели 32 ГБ.

В Китае Redmi Max 90 стоит 1155 долларов, при том что пару лет назад был представлен Redmi Max с 89-дюмовый экраном и стоил он на старте продаж дороже – 1240 долларов.