Xiaomi ввела серьезные ограничения на свои смартфоны за пределами Китая

Компания Xiaomi недавно внесла важные изменения в процесс разблокировки загрузчиков для устройств, приобретенных в Китае.

Теперь, если вы купили телефон Xiaomi в Китае и попытались разблокировать загрузчик с помощью глобальной учетной записи, вы получите сообщение об ошибке: «Место, где зарегистрирована учетная запись, не совпадает с местом продажи телефона».

Это новое ограничение не позволяет пользователям из других стран разблокировать китайские устройства Xiaomi.

Ранее компания разрешала разблокировку загрузчиков независимо от региона, что было удобно для разработчиков и энтузиастов, желавших использовать импортированные устройства.

Однако новое правило требует, чтобы учетная запись была зарегистрирована в Китае, что представляет сложность для иностранцев, поскольку для создания такой учетной записи требуется китайское гражданство.

Это обновление в первую очередь затрагивает пользователей, которые покупают устройства Xiaomi в Китае, как у онлайн-продавцов, так и во время путешествий.

Если ваша учетная запись зарегистрирована в другом регионе, загрузчик китайского телефона не получится разблокировать. Это ограничение влияет на возможность настройки устройства, например, установки пользовательских прошивок или доступа к расширенным функциям.

Перед покупкой устройства Xiaomi важно убедиться, что оно не относится к китайскому региону. Устройства, предназначенные для глобального рынка, не имеют таких ограничений и могут быть разблокированы с помощью глобальной учетной записи.