Xiaomi встроила экран от фитнес-браслета Mi Band-5 во флагманский смартфон Mi 11 Ultra

Уникальный в своем роде смартфон Xiaomi Mi 11 Ultra в основном блоке камеры оснащен небольшим дисплеем, который можно использовать как видоискатель и просматривать на экране уведомления.

Как оказалось, задний экран в Xiaomi Mi 11 Ultra был позаимствован у другого устройства, а именно у Mi Band 5. Об этом рассказал представитель китайской компании.

Напомним, Xiaomi Mi 11 Ultra получил огромный сенсор основной камеры, а именно Samsung ISOCELL GN2 с разрешением 50 Мп.

Также в аппарате установили флагманский процессор Snapdragon 888 и 12 ГБ оперативной памяти, постоянной памяти в смартфоне от 256 ГБ.

Цена Mi 11 Ultra в минимальной конфигурации составляет 1200 евро.