Xiaomi впервые лидирует на мировом рынке смартфонов в июне

Новый отчет только что показал, что Xiaomi стала брендом смартфонов номер 1 в мире впервые в июне 2021 года. Компания превзошла таких конкурентов, как Samsung и Apple, по объему продаж мобильных телефонов.

Согласно отчету Counterpoint Research , китайский технологический гигант возглавил мировой рынок смартфонов в июне. В отчете также говорится, что продажи компании выросли на 26% по сравнению с предыдущим месяцем, что также сделало ее самым быстрорастущим брендом за месяц. Между тем, компания заняла второе место на рынке смартфонов во втором квартале этого года, а лидером стал южнокорейский технологический гигант Samsung.

Директор по исследованиям Тарун Патхак добавил, что «с тех пор, как начался упадок Huawei, Xiaomi прилагала последовательные и агрессивные усилия, чтобы заполнить пробел, образовавшийся в результате этого спада. OEM-производитель расширяется на унаследованных рынках Huawei и HONOR, таких как Китай, Европа, Ближний Восток и Африка. В июне Xiaomi также помогли восстановление Китая, Европы и Индии, а также падение Samsung из-за ограничений поставок».

Точно так же другой старший аналитик также добавил, что рынок Китая также рос на 16 процентов в месяц в июне 2021 года. Этот рост был в основном обусловлен фестивалем 618, при этом Xiaomi была самым быстрорастущим брендом в этот период. Кроме того, производство Samsung было остановлено в июне, что также привело к нехватке устройств компании по различным каналам.

Источник — Astera.