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Xiaomi возглавила рынок смартфонов Android 5G во втором квартале 2021 года

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В этом году Xiaomi была на подъеме и достигла новых высот с точки зрения бизнеса и роста. Недавно компания стала ведущим мировым брендом смартфонов в июне 2021 года, впервые став лидером мировых рейтингов.

В новом отчете Strategy Analytics утверждается, что Xiaomi была ведущим мировым производителем смартфонов на базе Android 5G во втором квартале этого год, захватив почти 26 процентов доли рынка.

Xiaomi возглавила рынок смартфонов Android 5G во втором квартале 2021 года

В отчете также говорится, что во втором квартале 2021 года во всем мире было отгружено 95 миллионов Android- смартфонов 5G, из которых около 24 миллионов были отгружены компанией Xiaomi, что сделало ее лидером рынка в этом сегменте за указанный период времени.

За последние девять кварталов Xiaomi в общей сложности отгрузила 70 миллионов смартфонов 5G, что вплотную приблизилось к южнокорейскому гиганту Samsung, которому удалось отгрузить 77 миллионов устройств за тот же период времени.

Компания Huawei, китайский технологический гигант, по-прежнему остается лидером смартфонов на базе Android 5G с поставками 95 миллионов единиц по всему миру за последние девять кварталов. Однако компания быстро теряет контроль из-за санкций, введенных США. Это открывает двери для других производителей, включая OPPO, Vivo, Honor, Realme и др.

Xiaomi возглавила рынок смартфонов Android 5G во втором квартале 2021 года

Lenovo (включая Motorola) является лидером по росту продаж смартфонов 5G, поскольку во втором квартале 2021 года поставки компании выросли на 3480% в год, при этом за квартал было продано 1,8 миллиона единиц.

Realme заняла второе место по годовому росту, увеличившись на 1773% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года во втором квартале 2021 года при объемах в 5,6 миллиона, в то время как OnePlus заняла третье место по темпам роста с объемами отгрузки, увеличивающимися на 877% ежегодно в этом квартале. Honor также опубликовала впечатляющие данные о 6,5 млн отгрузок смартфонов 5G всего за два квартала, учитывая, что они начали продавать смартфоны 5G в середине первого квартала этого года.

Источник — Astera.

Android 5G Xiaomi
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