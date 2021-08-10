В этом году Xiaomi была на подъеме и достигла новых высот с точки зрения бизнеса и роста. Недавно компания стала ведущим мировым брендом смартфонов в июне 2021 года, впервые став лидером мировых рейтингов.

В новом отчете Strategy Analytics утверждается, что Xiaomi была ведущим мировым производителем смартфонов на базе Android 5G во втором квартале этого год, захватив почти 26 процентов доли рынка.

В отчете также говорится, что во втором квартале 2021 года во всем мире было отгружено 95 миллионов Android- смартфонов 5G, из которых около 24 миллионов были отгружены компанией Xiaomi, что сделало ее лидером рынка в этом сегменте за указанный период времени.

За последние девять кварталов Xiaomi в общей сложности отгрузила 70 миллионов смартфонов 5G, что вплотную приблизилось к южнокорейскому гиганту Samsung, которому удалось отгрузить 77 миллионов устройств за тот же период времени.

Компания Huawei, китайский технологический гигант, по-прежнему остается лидером смартфонов на базе Android 5G с поставками 95 миллионов единиц по всему миру за последние девять кварталов. Однако компания быстро теряет контроль из-за санкций, введенных США. Это открывает двери для других производителей, включая OPPO, Vivo, Honor, Realme и др.

Lenovo (включая Motorola) является лидером по росту продаж смартфонов 5G, поскольку во втором квартале 2021 года поставки компании выросли на 3480% в год, при этом за квартал было продано 1,8 миллиона единиц.

Realme заняла второе место по годовому росту, увеличившись на 1773% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года во втором квартале 2021 года при объемах в 5,6 миллиона, в то время как OnePlus заняла третье место по темпам роста с объемами отгрузки, увеличивающимися на 877% ежегодно в этом квартале. Honor также опубликовала впечатляющие данные о 6,5 млн отгрузок смартфонов 5G всего за два квартала, учитывая, что они начали продавать смартфоны 5G в середине первого квартала этого года.

Источник — Astera.