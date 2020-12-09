Компания Huishoubao подготовила обновленный рейтинг смартфонов, которые меньше всех теряют в цене.

Специалисты этой компании регулярно публикуют подобные рейтинги. На этот раз был подготовлен список по итогам этого года.

В результате оказалось, что Xiaomi возглавила рейтинг смартфонов, которые дешевеют медленнее всех, причем лидирует в нем компания не впервые.

Если быть точнее, что первые две строчки ТОПа достались моделям Xiaomi Mi 10 и Xiaomi Mi 10 Pro.

Следующие три строчки достались устройствам от китайской компании Huawei, а именно Huawei Mate Xs, Huawei P40 и Huawei P40 Pro.

Шестая строчка досталась модели Honor 30 Pro, а также в рейтинге числятся OnePlus 8, Honor Play 4 и Huawei Nova7.