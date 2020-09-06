Xiaomi возглавил рейтинг бюджетных и производительных смартфонов

Авторитетный портал Antutu составил августовский рейтинг мобильных телефонов на базе Android.

Следует отметить, что оценка рентабельности рассчитывалась на основе текущей оценки версии V8. Стандарт расчета — это текущая оценка производительности, деленная на текущую цену. Предварительным условием для соотношения цены и качества является то, что модель должна входить в общий рейтинг производительности AnTuTu. Если она не входит в список производительности из-за недостаточного количества эффективных баллов, она пропустит список цена-качество, даже если цена будет высокой. Как и прежде, наличие мобильного телефона в продаже по-прежнему является важным стандартом.

Рейтинг телефонов стоимостью до 16 700 рублей

Первое место: Redmi Note 8 Pro 6 + 64 ГБ

Средний балл: 284241

Соотношение цена / качество : 258,6

Цена: 1099 юаней (около 12 000 рублей)

Второе место: Redmi 9 версия 4 + 64 ГБ

Средний балл: 201060

Соотношение цена / качество : 251,6

Цена: 799 юаней (около 8 800 рублей)

Третье место: Redmi K30 5G версия 6 + 64 ГБ

Средний балл: 315473

Соотношение цена / качество : 225,5

Цена: 1399 юаней (около 15 400 рублей)