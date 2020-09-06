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6 октября : воскресенье

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Обзоры рынков

Xiaomi возглавил рейтинг бюджетных и производительных смартфонов

06.09.2020 12:38

Авторитетный портал Antutu составил августовский рейтинг мобильных телефонов на базе Android.

Следует отметить, что оценка рентабельности рассчитывалась на основе текущей оценки версии V8. Стандарт расчета — это текущая оценка производительности, деленная на текущую цену. Предварительным условием для соотношения цены и качества является то, что модель должна входить в общий рейтинг производительности AnTuTu. Если она не входит в список производительности из-за недостаточного количества эффективных баллов, она пропустит список цена-качество, даже если цена будет высокой. Как и прежде, наличие мобильного телефона в продаже по-прежнему является важным стандартом.

Рейтинг телефонов стоимостью до 16 700 рублей

Xiaomi возглавил рейтинг бюджетных и производительных смартфонов

Первое место: Redmi Note 8 Pro 6 + 64 ГБ
Средний балл: 284241
Соотношение цена / качество : 258,6
Цена: 1099 юаней (около 12 000 рублей)

Второе место: Redmi 9 версия 4 + 64 ГБ
Средний балл: 201060
Соотношение цена / качество : 251,6
Цена: 799 юаней (около 8 800 рублей)

Третье место: Redmi K30 5G версия 6 + 64 ГБ
Средний балл: 315473
Соотношение цена / качество : 225,5
Цена: 1399 юаней (около 15 400 рублей)

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