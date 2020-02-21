Xiaomi вернулась к разработке фирменной оболочки MIUI 11

Xiaomi из-за вспышки коронавируса отложила разработку фирменной оболочки MIUI 11, а недавно компания в сообществе MIUI сообщила, что возвращается к работам по проекту.

После сообщения стала доступна бета-версия MIUI 11 для смартфонов Redmi K30, Redmi K30 5G, а также новейшего Xiaomi Mi 10.

Владельцы флагманских смартфонов Xiaomi Mi 10 уже получили бета-версии MIUI 11 20.2.17.

Сообщается, что в прошивке исправлены некоторые ошибки и добавлены малозначимые функции.

Пока MIUI 11 20.2.17 тестируют в закрытом режиме, а на следующей неделе начнется публичный тест обновления.