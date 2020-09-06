Xiaomi вернула функцию записи звонков на свои флагманские смартфоны

Google уже некоторое время работает над поддержкой записи разговоров для приложения Google Phone. Впервые это было замечено, как сообщают разработчики XDA, в начале января этого года, и вскоре некоторые люди даже смогли полностью активировать эту функцию на своих устройствах. Первыми эту функцию официально получит Google Pixels, а затем несколько устройств Nokia, работающих по программе Android One.

Похоже, теперь Google готов расширить охват, и многие смартфоны Xiaomi получили доступ к модулю записи разговоров в приложении Google Phone.

Теперь у MIUI есть собственное приложение для набора номера с функцией записи разговоров. Последние устройства Xiaomi, которые продаются за пределами Китая, Индии и Индонезии, поставляются с предустановленными Google Phone и приложением Google Messages, а не с версией приложения MIUI.

Как сообщает Piunika Web, функция записи разговоров в приложении Google Phone уже доступна в глобальных вариантах Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 9s, Redmi Note 9 Pro и т. Д. И многие пользователи Mi Forum также писали, что они получили функцию «внезапно» на номеронабирателе. В некоторых случаях новая функция пропадала после перезагрузки, что указывает на то, что это могло быть A / B-тестирование на стороне сервера.

Серия Mi A, которая работает на Android One вместо MIUI, также получила функцию записи разговоров в приложении Google Phone.