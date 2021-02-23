Xiaomi в видеоролике полностью раскрыла внешность смартфона Redmi K40

Xiaomi в видеоролике полностью раскрыла внешность смартфона Redmi K4024.02.2021 01:30
Компания Redmi, входящая в состав Xiaomi, через несколько дней представит новые флагманские смартфоны Redmi K40 и K40 Pro.
Недавно стали известны некоторые их характеристики, а сегодня сам производитель раскрыл внешность смартфона Redmi K40.
Презентация самого дорого Redmi и его Pro-версии запланирована на 25 февраля, при этом на Redmi K40 в фирменном магазине Xiaomi в Китае уже принимают заказы, но цены официально пока не объявлены.
Бенчмарк Geekbench раскрыл информацию про Redmi K40. Так, стало известно, что в этом аппарате установят процессор Snapdragon 870 и 8 ГБ оперативной памяти.
Ожидается, что в K40 будет 6,6-дюймовый AMOLED экран и аккумулятор на 4520 мАч.
В Redmi K40 Pro под «капотом» уже будет флагманский процессор Snapdragon 888 и минимум 8 ГБ оперативной памяти.
Аппарат тоже получит AMOLED экран от корейской компании, а также качественную камеру с оптическим приближением.
Сегодня в Сети еще были опубликованы официальные изображения смартфона и рекламный ролик.
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