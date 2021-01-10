Xiaomi в своем смартфоне Mi 11 Pro установит камеру на 50 Мп

Xiaomi первая начала в смартфоны устанавливать 108 Мп камеры, и несмотря на большое количество пикселей, эта камера уступает по возможностям другим датчикам изображения.

В новом флагмане Xiaomi Mi 11 установлен модуль Samsung ISOCELL HMX (S5KHMX) с разрешением 108 Мп, оптический формат датчика составляет 1/1,33 дюйма, а размер пикселя 0,8 мкм.

Ранее такую камеру можно было встретить в Xiaomi Mi CC9 Pro, Xiaomi Mi 10, Xiaomi Mi 10T Pro и Motorola Edge+.

По данным авторитетного инсайдера, в смартфоне Xiaomi Mi 11 Pro будет установлена другая камера, ее разрешение составит 50 Мп.

Предположительно, это будет еще непредставленный датчик изображения Sony IMX782.

Его первым применит не только Xiaomi, но и компания Huawei в смартфоне P50.