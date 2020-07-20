Xiaomi в России второй раз снизила цены на смартфоны и аксессуары

Xiaomi в России регулярно запускает большие распродажи своих товаров, и сейчас крупнейший в мире китайский производитель запустил акцию с названием «Летняя распродажа, раунд 2».

Новое предложение действует с 20 июля и продлится всю календарную неделю.

В этот период россияне могут по выгодной цене приобрести новые смартфоны, а также различные аксессуары. В течение недели распродажи действуют скидки до 5 тыс. рублей.

Помимо этого, внутри акции еще есть спецпредложение на Redmi Note 9. Этот смартфон в течение суток будет предлагаться по цене 13 990 рублей.

Обычная рекомендованная цена на модель составляет 16 990 рублей. Еще в рамках акции при покупке Redmi Note 9 за 1 рубль можно купить портативный аккумулятор Mi 18W Fast Charge емкостью 10 000 мАч.

Самая большая скидка в размере 5 тыс. рублей распространяется на флагманскую модель Xiaomi Mi 10, которую на этой неделе предлагают за 64 990 рублей.

В «Летней распродаже, раунд 2» еще принимают участие, телевизоры, пылесосы, наушники и фитнес-браслеты.