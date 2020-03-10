Xiaomi в России объявила о скидках на свои устройства

В рамках акции с названием “Умная жизнь, умные технологии” китайская компания предлагает сэкономить на покупке смартфонов, аксессуарах и других товаров.

Специальные цены будут действовать до 15 марта. В это время фирменные аксессуары компании можно купить по цене меньше до 9 тыс. рублей.

На 9 тыс. рублей дешевле обойдется Xiaomi Mi 9, а также скидки предлагают и на ряд других смартфонов.

Акция распространяется и на умные браслеты, а также телевизоры и продукты экосистемы Xiaomi.

Дополнительная скидка будет действовать и при оформлении заказа на сумму более 10 тыс. рублей в приложении Mi Store.