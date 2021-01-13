Xiaomi в РФ запустила зимнюю распродажу со скидками до 4 тысяч рублей

Китайская компания на территории РФ организовала зимнюю распродажу, в рамках которой она продает свои устройства со скидками до 4 тыс. рублей.

На официальном сайте компании указано, что приобрести устройства Xiaomi со скидками можно до 21 января 2021 года.

Онлайн магазин с максимальной скидкой предлагает смартфон Redmi Note 9S, который обойдется в 13 990 рублей вместо 17 990 рублей.

Скидка в 4 тыс. рублей также действует и на флагманы Xiaomi Mi 10T и Mi 10T Pro, которые обойдутся от 40 990 рублей.

Еще покупатели смогут получить подарки. Например, при выборе смартфона Redmi Note 9 Pro можно в подарок получить рюкзак Xiaomi City Backpack 2, приобретая Redmi 9 предлагают портативную батарею Redmi 18W Fast Charge Power Bank.