Xiaomi в РФ начала продажи флагманского 75-дюймового телевизора Mi TV Q1 75. Эта модель стала самой дорогой в российском модельном ряду китайского производителя, но на старте продаж ее можно купить с огромной скидкой.

Рекомендованная розничная цена Mi TV Q1 75 составляет 149 900 рублей, но первые покупатели смогут купить его за 99 990 рублей.

Специальная цена будет действовать до 29 августа. Причем первые покупатели в подарок получат еще код на полугодовую подписку на онлайн-кинотеатр IVI.

Напомним, Mi TV Q1 75 оснащен 4К QLED экраном с частотой обновления 120 Гц и поддержкой технологий Dolby Vision и HDR10+. Акустическая 30 Вт система новинки поддерживает Dolby Audio.

В основе телевизора лежит процессор MediaTek MT9611, который дополнили 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ постоянной. Новинка получила Android TV 10 с оболочкой Xiaomi PatchWall.