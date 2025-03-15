Xiaomi в представленном Redmi Note 14S изменила только дизайн камеры

Xiaomi представила новый смартфон Redmi Note 14S, предназначенный для рынков Центральной и Восточной Европы.

Новинка фактически не отличается от модели Redmi Note 13 Pro 4G, за исключением изменений в дизайне блока основной камеры.

Устройство имеет обновлённый внешний вид за счёт изменения формы и компоновки сенсоров, однако технические характеристики остались прежними. Смартфон работает на процессоре MediaTek Helio G99, изготовленном по 6-нм техпроцессу.

Redmi Note 14S оснастили 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ (2400 × 1080 пикселей) и частотой обновления 120 Гц. Основная камера получила датчик изображения на 200 Мп

Redmi Note 14S будет доступен в трёх цветах: синем, фиолетовом и чёрном. Официальная цена составляет $260, за что покупатели получат устройство с 8 Гбайт оперативной и 256 Гбайт встроенной памяти.

Источник: gsmarena