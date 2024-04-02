Xiaomi в Китае начала продажи двухобъективной уличной камеры Xiaomi CW500

Компания Xiaomi анонсировала новую уличную камеру безопасности CW500 Dual-Lens. На JD.com камера уже поступила в продажу за 349 юаней, что в пересчете составляет 4450 рублей.

На старте продаж производитель камеру предлагает с картой памяти объемом 64 ГБ, при этом покупатель может расширить место хранения устройством для записи объемом до 256 ГБ.

Новинка является расширенной версией существующей уличной PTZ-камеры CW500, которая была запущена ранее в этом году.

Камера Xiaomi CW500 Dual-Lens Outdoor Camera обладает отличительной особенностью в виде двойного объектива. Один объектив обеспечивает фиксированную перспективу, идеально подходящую для мониторинга входов или определенных зон. Другой объектив оснащен функциями панорамирования и наклона для более широкого охвата. Это сочетание устраняет слепые зоны и обеспечивает более полное представление о безопасности.

Оба объектива камеры CW500 оборудованы 4-мегапиксельными датчиками и диафрагмой f/1.6. Каждая матрица дополнена двумя белыми лампами и двумя инфракрасными лампами ночного видения. Ночью, при обнаружении человеческого силуэта, камера автоматически переключается на цветное ночное видение для четкой идентификации.

Камера CW500 оснащена интеллектуальными функциями, такими как распознавание человека и транспортного средства с помощью искусственного интеллекта. При обнаружении движения в пределах контролируемого диапазона приложение Mi Home незамедлительно отправляет уведомления и записывает видео. Кроме того, камера оснащена встроенным чипом безопасности Mi Home для шифрования данных и защиты конфиденциальности.

CW500 обладает классом защиты IP66 от пыли и воды, что гарантирует непрерывную работу независимо от ветра, пыли, снега или дождя.

Xiaomi CW500 Dual-Lens Outdoor Camera получила высокочувствительный микрофон и мощный динамик, что позволяет осуществлять двустороннюю связь. Пользователи могут просматривать прямую трансляцию или общаться через камеру с помощью приложения Mi Home на смартфонах, планшетах Xiaomi и даже телевизорах Xiaomi. Камера также поддерживает подключение к системе Xiaomi HyperOS Connect.

Xiaomi CW500 Dual-Lens Outdoor Camera записывать видео может на карту памяти, а также в облачное хранилище, но в этом случает пользователю нужно приобрести специальный тарифный план. Для связи с глобальной сетью, в камере встроен Wi-Fi 6, также можно использовать проводное подключение.

Источник: gizmochina