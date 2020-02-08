Xiaomi в феврале снимает с производства Redmi K20 Pro

До презентации Redmi K30 Pro осталось немного. По слухам смартфон представят в следующем месяце.

В этом устройстве установят флагманский процессор Snapdragon 865 и батарею на 4700 мАч с поддержкой быстрой 33-ватной зарядки.

Перед выходом Redmi K30 Pro китайский бренд объявил, что в феврале прекращается производство Redmi K20 Pro, и смартфон на рынке будет доступен до полного исчерпания складских запасов.

Также вице-президент Xiaomi и глава бренда Redmi Лу Вейбинг объявил, что прошлогодний флагман был продан тиражом в количестве 5 млн ед. и получил премию iF Design Award 2020.

Напомним, на глобальном рынке Redmi K20 Pro предлагается под названием Xiaomi Mi 9T Pro.