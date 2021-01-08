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Уборка офисов IT компаний

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Труд офисного работника может показаться лёгким только непосвящённому обывателю. Психологическое напряжение, строгое начальство, множество мелочей, отвлекающих от текущих задач, перманентный стресс – вот лишь неполный список негативных факторов, действующих на человека. Чтобы хоть отчасти нивелировать недостатки офисной деятельности, каждый сотрудник должен иметь удобное рабочее место, создание которого – головная боль руководства. Офисные перегородки – универсальное

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Xiaomi в Европе представила бюджетные смартфоны Redmi 9T и Redmi Note 9T

09.01.2021 00:36

Redmi представила два новых смартфона — Redmi Note 9T и Redmi 9T.

Первый, как и предполагалось, стал глобальной версией Redmi Note 9 5G, а вот Redmi 9T оказался улучшенной версией многим известного Poco M3 в пластиковом корпусе.

Redmi Note 9T во всем повторяет китайскую версию Redmi Note 9 5G. В смартфоне установлен процессор MediaTek Dimensity 800U с поддержкой 5G и 4 ГБ оперативной памяти.

Xiaomi в Европе представила бюджетные смартфоны Redmi 9T и Redmi Note 9T

Основной памяти в зависимости от версии будет 64 или 128 ГБ. Глобальная модификация получила аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 18 Вт, порт USB-C, стереодинамики и тройную камеру с датчиками на 48, 2 и 2 Мп.

Xiaomi в Европе представила бюджетные смартфоны Redmi 9T и Redmi Note 9T

 

В Европе Redmi Note 9T будет предлагаться по цене от 230 евро. Первая партия смартфонов будет распродана по более низкой цене – от 200 евро.

Redmi 9T оснащен 6,53-дюймовым экраном с разрешением Full HD+. В основе этого смартфона лежит недорогой процессор Snapdragon 662.

Главной особенностью аппарата стал аккумулятор на 6000 мАч, причем им можно заряжать другие устройства (есть обратная зарядка).

Xiaomi в Европе представила бюджетные смартфоны Redmi 9T и Redmi Note 9T
В Redmi 9T в каплевидном вырезе находится 8 Мп камера для селфи, на тыльной стороне установили тройную камеру с фотодатчиками на 48, 2 и 2 Мп.

На европейском рынке Redmi 9T будет предлагаться в конфигурации 4/64 и 4/128 ГБ памяти. Стоимость смартфона составляет 160 и 180 евро соответственно.

Xiaomi в Европе представила бюджетные смартфоны Redmi 9T и Redmi Note 9T

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