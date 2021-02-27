Xiaomi в честь 8 марта объявила скидки на свои смартфоны и телевизоры

Xiaomi к каждому большому празднику запускает крупную распродажу своей мобильной техники.

Очередная распродажа в России от китайского производителя посвящена 8 марта.

До 10 марта со скидками можно будет приобрести смартфоны, телевизоры и носимую электронику.

Так, с 1 марта со скидкой предлагают купить TV 4S с 55-дюймовым экраном. Его производитель предложит на 6000 рублей дешевле от рекомендованной розничной цены.

На 2500 рублей дешевле будет доступен POCO X3 NFC, который в онлайн-магазине можно будет приобрести за 17 490 рублей.

Mi 10T в конфигурации 8/128 до 10 марта будет стоить 40 990 рублей, к тому же к нему за 1 рубль будут предложены наушники или фитнес-трекер.

Mi 10T Pro по распродаже будет стоить 45 990 рублей. В акции принимает участие и Redmi Note 9, который получил скидку в 2000 рублей.