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Xiaomi в августе обновит 23 смартфона до стабильной версии MIUI 12

21.07.2020 22:32

Xiaomi официально подтвердила скорое распространение большого обновления.
Китайская компания в ближайшее время по «воздуху» начнет распространять MIUI 12, и это будет уже вторая стадия, которая затрагивает большое количество моделей, предлагаемых в Китае и за пределами этой страны.

В конце месяца MIUI 12 получат:
Mi Mix 3
Mi Mix 2S
Mi CC9 Pro
Mi CC9
Mi CC9 Meitu Edition
Mi 9 SE
Mi 8 UD (Screen Fingerprint Edition)
Mi 8 Transparent Discovery Edition
Mi 8
Redmi Note 8 Pro
Redmi Note 7 Pro
Redmi Note 7

На глобальном рынке MIUI 12 выйдет позже, но уже известно что ее смогут установить владельцы смартфонов:
Mi 10
Mi Note 10
Mi Note 10 Pro,
Mi 8 Lite
Poco F2 Pro
Pocophone F1
Redmi Note 9
Redmi Note 9 Pro
Redmi Note 8 Pro
Redmi Note 8
Redmi Note 7
Redmi Note 6 Pro
Redmi Note 5
Redmi 9
Redmi 8
Redmi 8A
Redmi 8A Pro
Redmi 7
Redmi 7A
Redmi 6A
Redmi 6
Redmi 6 Pro
Redmi S2

Напомним, MIUI 12 получила полностью новую систему анимации с красивыми переходами, которая сравнима по красоте с iOS.

Помимо этого, добавили новые стили для экрана блокировки, а также анимированные обои, применяемые при переходе на домашний экран.

Были полностью переработаны некоторые приложения, среди которых «Здоровье», «Заметки», «Камера» и «Погода».

Темный режим в системе стал более глубоко интегрирован, причем он теперь поддерживает большое количество сторонних приложений.

В целом MIUI 12 стала результатам долгих лет работы разработчиков, которые стремились создать безупречную прошивку.

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