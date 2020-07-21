Xiaomi в августе обновит 23 смартфона до стабильной версии MIUI 12

Xiaomi официально подтвердила скорое распространение большого обновления.

Китайская компания в ближайшее время по «воздуху» начнет распространять MIUI 12, и это будет уже вторая стадия, которая затрагивает большое количество моделей, предлагаемых в Китае и за пределами этой страны.

В конце месяца MIUI 12 получат:

Mi Mix 3

Mi Mix 2S

Mi CC9 Pro

Mi CC9

Mi CC9 Meitu Edition

Mi 9 SE

Mi 8 UD (Screen Fingerprint Edition)

Mi 8 Transparent Discovery Edition

Mi 8

Redmi Note 8 Pro

Redmi Note 7 Pro

Redmi Note 7

На глобальном рынке MIUI 12 выйдет позже, но уже известно что ее смогут установить владельцы смартфонов:

Mi 10

Mi Note 10

Mi Note 10 Pro,

Mi 8 Lite

Poco F2 Pro

Pocophone F1

Redmi Note 9

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 8 Pro

Redmi Note 8

Redmi Note 7

Redmi Note 6 Pro

Redmi Note 5

Redmi 9

Redmi 8

Redmi 8A

Redmi 8A Pro

Redmi 7

Redmi 7A

Redmi 6A

Redmi 6

Redmi 6 Pro

Redmi S2

Напомним, MIUI 12 получила полностью новую систему анимации с красивыми переходами, которая сравнима по красоте с iOS.

Помимо этого, добавили новые стили для экрана блокировки, а также анимированные обои, применяемые при переходе на домашний экран.

Были полностью переработаны некоторые приложения, среди которых «Здоровье», «Заметки», «Камера» и «Погода».

Темный режим в системе стал более глубоко интегрирован, причем он теперь поддерживает большое количество сторонних приложений.

В целом MIUI 12 стала результатам долгих лет работы разработчиков, которые стремились создать безупречную прошивку.