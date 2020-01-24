Xiaomi в 2020 году откроет в России 200 новых магазинов

Xiaomi в России в 2020 году откроет две сотни новых магазинов и расширит экосистему техники «умного» дома.

На конференции в России Xiaomi рассказала про планы на текущий год, а также раскрыла некоторую информацию про продажи в 2019 году.

Китайский производитель в прошлом году зафиксировал свыше ста процентов рост продаж экосистемных товаров.

Среди них самыми популярными оказались внешние аккумуляторы, скутеры, пылесосы, наушники и фитнес-трекеры.

В текущем году Xiaomi на российском рынке будет расширять товары, относящиеся к экосистеме и «умному» дому.

Также производитель в РФ в текущем году откроет 200 фирменных магазинов.