Xiaomi уже скоро представит свой новый флагман Xiaomi 15 Ultra

Компания Xiaomi скоро представит новый флагманский смартфон Xiaomi 15 Ultra. Устройство будет оснащено объективами Leica и иметь дизайн, вдохновленный известным немецким производителем фотоаппаратов.

Ресурс Android Headlines опубликовал рендеры смартфона, на которых видно, что задняя часть имеет горизонтальное расположение камер, что подчеркивает связь с Leica.

Xiaomi уже показала пример фотографии, сделанной на 15 Ultra, а генеральный директор компании Лэй Цзюнь подтвердил, что смартфон будет представлен в конце февраля вместе с электромобилем Xiaomi SU7 Ultra.

По слухам, Xiaomi 15 Ultra получит 200-мегапиксельную перископическую камеру с 4,3-кратным оптическим зумом, а также несколько 50-мегапиксельных камер, включая основную с оптической стабилизацией. Фронтальная камера будет на 32 мегапикселя.

Смартфон будет работать на процессоре Snapdragon 8 Elite, с 16 ГБ оперативной памяти и встроенным накопителем на 512 ГБ или 1 ТБ. У него будет 6,73-дюймовый экран LTPO AMOLED с высоким разрешением и переменной частотой обновления.

Аккумулятор Xiaomi 15 Ultra будет емкостью 5410 мА·ч с поддержкой быстрой проводной и беспроводной зарядки. Также предусмотрена обратная беспроводная зарядка.