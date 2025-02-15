Главная » Новости

Xiaomi уже скоро представит свой новый флагман Xiaomi 15 Ultra

Автор На чтение 1 мин Просмотров 20 Опубликовано

Компания Xiaomi скоро представит новый флагманский смартфон Xiaomi 15 Ultra. Устройство будет оснащено объективами Leica и иметь дизайн, вдохновленный известным немецким производителем фотоаппаратов.

Xiaomi уже скоро представит свой новый флагман Xiaomi 15 Ultra

Ресурс Android Headlines опубликовал рендеры смартфона, на которых видно, что задняя часть имеет горизонтальное расположение камер, что подчеркивает связь с Leica.

Xiaomi уже показала пример фотографии, сделанной на 15 Ultra, а генеральный директор компании Лэй Цзюнь подтвердил, что смартфон будет представлен в конце февраля вместе с электромобилем Xiaomi SU7 Ultra.

По слухам, Xiaomi 15 Ultra получит 200-мегапиксельную перископическую камеру с 4,3-кратным оптическим зумом, а также несколько 50-мегапиксельных камер, включая основную с оптической стабилизацией. Фронтальная камера будет на 32 мегапикселя.

Xiaomi уже скоро представит свой новый флагман Xiaomi 15 Ultra

Смартфон будет работать на процессоре Snapdragon 8 Elite, с 16 ГБ оперативной памяти и встроенным накопителем на 512 ГБ или 1 ТБ. У него будет 6,73-дюймовый экран LTPO AMOLED с высоким разрешением и переменной частотой обновления.

Аккумулятор Xiaomi 15 Ultra будет емкостью 5410 мА·ч с поддержкой быстрой проводной и беспроводной зарядки. Также предусмотрена обратная беспроводная зарядка.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2025 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.