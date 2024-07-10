Главная » Новости

Xiaomi умный дверной замок с 3D-распознаванием лиц оценила в 23 тыс. рублей

Автор На чтение 1 мин Просмотров 340 Опубликовано

Китайская Xiaomi выпустила новый умный дверной замок с названием Xiaomi Smart Door Lock 2 Face Recognition Version, который обладает функцией 3D-распознавания лиц.

Xiaomi умный дверной замок с 3D-распознаванием лиц оценила в 23 тыс. рублей

Он подходит для всех возрастов, включая детей, и предлагает различные методы разблокировки, такие как отпечаток пальца, пароль, карта NFC, телефон, часы и браслет Xiaomi.

Устройство также оснащено интеллектуальным глазком AI, системой автоматического запирания с шумоподавлением и системой защиты от подделок.

Xiaomi умный дверной замок с 3D-распознаванием лиц оценила в 23 тыс. рублей

Важной особенностью замка является его возможность удаленного мониторинга входа. Он оснащен высококачественной камерой с углом обзора 160°, функцией обнаружения человека и ночным видением в режиме микросвета.

Владелец может получать уведомления о состоянии замка и управлять его настройками через приложение Mi Home.

Пока Xiaomi Smart Door Lock 2 с функцией распознавания лиц предлагается для заказа на китайском рынке по цене 1899 юаней или около 23 тыс. рублей.

 

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.