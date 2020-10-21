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Обзоры рынков

Xiaomi уменьшит на 60% количество пластика в упаковке

21.10.2020 09:09

Xiaomi пообещала на 60% сократить количество пластика, используемого в упаковке. Первым шагом в этом направлении станут продажи смартфонов Mi 10T Lite в Европе.

Xiaomi уменьшит на 60% количество пластика в упаковке

Примечательно, что изменения коснутся только коробки, поэтому пользователь получит абсолютно все те же самые аксессуары, в том числе зарядное устройство, USB-C кабель и даже чехол. Очевидно, это укол в сторону Apple, лишившей покупателей линейки смартфонов iPhone 12 комплектной зарядки, якобы, в целях сохранения экологии.

Но если углубиться в историю, многие производители так или иначе шутили над различными решениями Apple, пока сами не начали их применять. Например, встроенные в смартфон аккумуляторы, отказ от 3,5-мм разъёма для наушников или так называемая чёлка на экране.

Однако в этом случае производителям Android-смартфонов будет сложно отказаться от зарядного устройства в комплекте, поскольку существует слишком много совершенно разных технологий быстрой зарядки, и найти в продаже зарядку для конкретно взятого смартфона гораздо сложнее, чем для устройства Apple.

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