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Xiaomi удалит режим защиты от потери из Mi Mix 4

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Ранее на этой неделе Xiaomi представила свой смартфон серии Mix четвертого поколения — Mi Mix 4. Он принес с собой полноэкранную технологию CUP с первоклассными техническими характеристиками.

Mi Mix 4 имеет встроенную виртуальную SIM-карту, которая может помочь найти устройство, даже если у него нет SIM-карты. Однако эту функцию пришлось удалить из-за несоответствия национальным нормам (Китай). Согласно официальному заявлению, опубликованному Xiaomi на Weibo, технология не была одобрена для применения в продуктах для мобильных телефонов. Кроме того, компания также извинилась перед своими пользователями за удаление режима защиты от потери.

Xiaomi удалит режим защиты от потери из Mi Mix 4

Mi Mix 4 также имеет глубокую привязку SIM-карты к телефону. Эта функция отключает смартфон в случае замены SIM-карты. Кроме того, она позволяет принудительно выключить смартфон, чтобы убедиться, что ваши данные в безопасности.

Xiaomi удалит режим защиты от потери из Mi Mix 4

Помимо этих функций, Mi Mix 4 предлагает множество интересных функций, включая адаптивную оптимизацию сигнала и ручной ввод сигнала. Mi Mix 4 поставляется с уникальным внутренним металлическим корпусом, который действует как антенный усилитель. Кроме того, он имеет 19 встроенных антенн и поддерживает 42 диапазона с оптимизацией качества сигнала для 8 различных сценариев.

Источник — Astera.

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