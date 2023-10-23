Xiaomi TV S Pro Mini LED с диагональю 85 дюймов поступит в продажу 26 октября

Недавно в Китае компания Xiaomi представила телевизоры TV S Pro с диагональю 65 и 75 дюймов. Теперь официально объявлено, что на предстоящей презентации 26 октября они представят версию с экраном 85 дюймов. Стоит отметить, что 26 октября также запланирована презентация смартфонов серии Xiaomi 14 в Китае.

Из особенностей этого телевизора стоит выделить использование мини-светодиодного экрана. Технология Mini-LED в телевизорах представляет собой новый тип ЖК-панелей, в которых для подсветки используются светодиоды меньшего размера. Это приводит к улучшению качества изображения: более глубокие оттенки черного, ярче подсвеченные участки и улучшенная контрастность. Такие телевизоры с мини-LED экранами также более энергоэффективны и обладают более длительным сроком службы по сравнению с традиционными ЖК-телевизорами.

Мы предполагаем, что, за исключением увеличения размера экрана, остальные характеристики телевизора останутся прежними. Подробности можно узнать в дальнейшем.

Xiaomi TV S Pro оснащен 4K-экраном с мини-светодиодным дисплеем высокой частоты обновления — 144 Гц. Этот экран обеспечивает максимальную яркость 2200 нит, поддерживает 10-битный цвет и обладает сертификацией Dolby Vision. Внутри телевизор оснащен четырехъядерным процессором A73, который обеспечивает плавную работу. Он также имеет 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти для приложений и контента.

По поводу подключений, варианты включают 2 порта HDMI 2.1, 1 порт HDMI 2.0, 1 вход AV, 2 порта USB, 1 оптический вход, поддержку Wi-Fi 6 и возможность подключения дистанционного управления через NFC. Что касается аудио, телевизор оснащен двумя динамиками по 15 Вт, общей мощностью 30 Вт, и обладает сертификацией Dolby Atmos.