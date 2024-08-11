Xiaomi TV A 43 FHD 2025 возглавил топ-5 лучших недорогих смарт-телевизоров в РФ

Портал «Палач» провел анализ предложений на рынке составил список из пяти самых выгодных «умных» телевизоров, доступных в России.

На первом месте находится Xiaomi TV A 43 FHD 2025 с 43-дюймовым LED-экраном и разрешением Full HD по цене от 21 тыс. рублей.

Его выделяют динамики с Dolby Audio мощностью 16 Вт, удобная операционная система Google TV и встроенный Chromecast для трансляции с других устройств.

Второе место занимает TCL 50P637, лучший 4K-телевизор по соотношению цена-качество. У него 50-дюймовая LED-панель с 4K разрешением и поддержкой HDR10, работающая на Google TV и оснащенная стереодинамиками мощностью 20 Вт. Цена начинается от 25 тыс. рублей.

Третью позицию занимает Hisense 55E7KQ Pro стоимостью от 58,1 тыс. рублей. Этот 55-дюймовый QLED-телевизор поддерживает 4K, HDR10+ и Dolby Vision IQ.

У него есть сабвуфер и стереодинамики мощностью 20 Вт, а также работает на ОС VIDAA с поддержкой различных видеосервисов и голосового помощника.

Также в списке Tuvio 4K Ultra HD QLED Frameless 65 и TCL 55C845, стоимость которых составляет 62,3 и 92,2 тыс. рублей соответственно.