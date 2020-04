Xiaomi «троллит» Huawei за отсутствие сервисов Google

Все крупнейшие производители электроники уже давно «троллят» друг друга, причем это можно увидеть на разных рынках.

В этот раз выделилась компания Xiaomi, которая на коробке европейской версии смартфона Xiaomi Mi 10 Pro написала with easy access to the Google apps you use most.

Это означает, что со смартфона можно получить доступ к самым популярным сервисам Google.

Несложно догадаться на что намекает Xiaomi, так как на европейском рынке без сервисов Google сейчас предлагаются только смартфоны компании Huawei.

Стоит отметить, что ранее толлингом занимались только компании Samsung, Huawei и Apple, тогда как китайская компании Xiaomi впервые замечена в этом.