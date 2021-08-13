Xiaomi тестирует iOS-подобные виджеты для MIUI

На мероприятии по запуску Mi MIX 4 Xiaomi также представила MIUI 12.5 Enhanced Edition. Во время конференции компания заявила, что новая версия MIUI не содержит никаких функций и сосредоточена только на оптимизации. Оказывается, компания незаметно представила новую систему виджетов в стиле iOS.

Xiaomi тестирует новую систему виджетов на основе iOS в Китае. Согласно Xiaomiui новая функция доступна через последнюю бета-версию App Vault (V5.0.56) и MIUI Gallery (V2.2.21). В настоящее время эти версии приложений можно установить только на устройства с бета-сборкой MIUI на базе Android 11.

Это означает, что, хотя эта функция, по-видимому, является частью MIUI 12.5 Enhanced Edition, ее также могут испытать пользователи с устройствами, на которых установлена ​​обычная бета-версия MIUI 12.5. Однако им придется подписаться на программу тестирования, регистрация на которую заканчивается 27 августа.

Согласно официальному объявлению, теперь пользователи могут размещать виджеты с размерами 2×2, 4×2, 4×4 и 2×3 на главном экране. Был добавлен новый «Магазин виджетов», с помощью которого пользователи могут перетаскивать виджеты по своему выбору в любое место на экране. Производитель смартфонов также представил новые виджеты системных приложений, чтобы использовать новую функцию.

Согласно Xiaomi, новая система виджетов MIUI будет проходить тестирование с 17 августа по 20 октября. Это говорит о том, что пользователям стабильного канала MIUI, особенно на международных рынках, придется ждать несколько месяцев, чтобы испытать новую функцию.

С другой стороны, приятно знать, что виджеты возвращаются после того, как Apple представила их в iOS 14. Даже Google обновил основную систему виджетов Android с Android 12.

Источник — Astera.