Xiaomi тестирует дисплей Samsung E5 LTPO Super AMOLED для своих смартфонов

Вчера iQOO 8 Pro официально стал первым в мире смартфоном с дисплеем Samsung E5 LTPO Super AMOLED. Ранее сегодня надежный информатор сообщил, что даже Xiaomi работает над смартфоном с этим OLED-дисплеем нового поколения, производимым Samsung Display.

Согласно Digital Chat Station, Xiaomi уже давно тестирует дисплей Samsung E5 LTPO Super AMOLED для своих телефонов. Говорят, что панель, используемая китайским технологическим гигантом, имеет относительно меньшую дырочку и адаптивную частоту обновления благодаря технологии LTPO.

К сожалению, производитель не сообщает, насколько маленьким будет пробивка. Для тех, кто не знает, серия Redmi K40 имеет самое маленькое отверстие в мире размером 2,98 мм. Следовательно, предстоящий дисплей от Xiaomi может быть примерно такого же размера или даже меньше.

Поскольку дисплей с вышеупомянутыми характеристиками является высококлассным, он может дебютировать в серии Xiaomi Mi 12. По слухам, преемник серии Mi 11 выйдет в декабре с неанонсированным чипсетом Qualcomm Snapdragon SM8450.

Если это правда, то, как и Mi 11, Mi 12 станет первым в мире смартфоном с мобильной SoC Qualcomm премиум-класса следующего поколения. Кроме того, это будет первый телефон Xiaomi с панелью LTPO для адаптивной частоты обновления.

Источник — Astera.