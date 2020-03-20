Xiaomi свернула разработку собственных процессоров

Китайская компания отказалась от идет разрабатывать собственные процессоры.

Проект с названием Surge, который и предполагал создание собственного процессора Xiaomi, решили закрыть.

По некоторым данным, для компании проект оказался достаточно сложным и дорогим, а создать конкурентоспособный продукт специалистам не удалось.

В рамках закрытого проекта китайская компания уже выпустила процессор Surge S1. В нем было 8 ядер Cortex-A53 и графический ускоритель Mali-T860.

Этот процессор появился в смартфоне Mi 5C. В будущем Xiaomi планировала снижать зависимость от сторонних поставщиков, заменяя компоненты на собственные.