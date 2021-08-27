Xiaomi становится ведущим мировым брендом смартфонов на базе Android 5G

В онлайн-сообщении компания Xiaomi India заявила, что стала ведущим мировым брендом Android-смартфонов 5G.

Китайский технологический гигант поделился новостью через свой официальный аккаунт в Twitter и сослался на Strategy Analytics в качестве источника. В твите даже было опубликовано изображение, в котором говорилось, что этот бренд занимает первое место в мире по производству смартфонов на базе Android 5G, а также добавлено, что во втором квартале этого года его доля рынка составила 25,7%. Согласно отчету Strategy Analytics, в этом квартале компания отгрузила 24 миллиона смартфонов с поддержкой 5G под брендами Mi и Redmi.

Кроме того, в отчете добавлено, что запуск доступных смартфонов 5G помог Xiaomi занять лидирующие позиции на рынке и лучше конкурировать с другими брендами. Компания Strategy Analytics заявила, что «Xiaomi по своим показателям сильно отстает от Samsung, который за предыдущие 10 кварталов поставил впечатляющие 77 миллионов смартфонов 5G по всему миру. Samsung поставила первые в мире смартфоны 5G, начиная с первого квартала 2019 года». Следом за Xiaomi идет Vivo с долей рынка 18,5%, третье место занимает Oppo с 17,9%, а Samsung и Realme — четвертое и пятое с 16,7% и 5,9% соответственно.

Источник — Astera.