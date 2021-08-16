Xiaomi становится ведущим брендом смартфонов в Таиланде

Согласно последнему исследовательскому отчету Canalys, китайский производитель мобильных телефонов Xiaomi стал брендом смартфонов номер один в Таиланде с долей рынка 21% во втором квартале этого года, впервые превзойдя Samsung. Samsung опустился на третье место с долей рынка 19%.

По данным Bangkok Post, поставки смартфонов Xiaomi во втором квартале выросли на 200% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Страновой менеджер Xiaomi в Таиланде Джонатан Канг сказал, что Xiaomi постоянно инвестирует в высокотехнологичные технологии и инновации, что привлекает клиентов.

После Xiaomi идут Oppo, Samsung, Vivo и Realme. Во втором квартале поставки смартфонов Samsung в Таиланде снизились на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Во втором квартале поставки смартфонов Xiaomi в мире достигли 52,8 миллиона единиц, что является вторым по величине среди всех брендов, увеличившись на 83% в годовом исчислении. У Samsung самые высокие поставки смартфонов в мире в том же квартале, рост на 8% в годовом исчислении, с долей рынка 18%.

Руководитель исследований Canalys Бен Стэнтон сказал, что поставки смартфонов Xiaomi в Латинскую Америку, Африку и Западную Европу также стремительно растут, увеличившись на 300%, 150% и 50% соответственно. Ориентируясь на высокопроизводительные устройства, Xiaomi столкнется с жесткой конкуренцией со стороны Oppo и Vivo, которые также стремятся начать обширную компанию, чтобы увеличить свою долю на рынке.