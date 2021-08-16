Xiaomi теперь стала ведущим смартфоном в Таиланде. Согласно отчету Canalys, китайская Xiaomi захватила 21 процент доли рынка во втором квартале этого года, впервые превзойдя Samsung.

OPPO удалось занять вторую позицию с 19-процентной долей рынка, в то время как Samsung опустилась на третью строчку. Vivo и Realme занимают четвертое и пятое места, завершая список пяти ведущих брендов смартфонов в Таиланде .

Xiaomi удалось занять лидирующую позицию в Таиланде, поскольку поставки компании во втором квартале выросли на 200 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Интересно, что Xiaomi была единственным брендом, у которого был положительный рост поставок, поскольку OPPO, Samsung, Vivo и Realme зарегистрировали снижение на 2%, 15%, 31% и 28% соответственно.

Поставки смартфонов для Xiaomi также стремительно растут в Латинской Америке, Африке и Западной Европе, составив 300%, 150% и 50% соответственно. Теперь компания сталкивается с жесткой конкуренцией со стороны OPPO и Vivo, поскольку они собираются начать обширную кампанию по увеличению своей доли на рынке.

В глобальном масштабе Xiaomi стала вторым по величине брендом смартфонов, обогнав технологического гиганта Apple с огромным увеличением поставок на 83 процента. Он также стал ведущим брендом в Европе: во втором квартале 2021 года было отгружено 12,7 миллиона единиц, что на 14 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Мало того, в июне 2021 года компания свергла Samsung и стала ведущим мировым брендом смартфонов.

Источник — Astera.