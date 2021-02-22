Xiaomi стала превращать старые смартфоны в настенные картины

Компания Xiaomi на внутреннем для себя рынке стала предлагать настенные картины, которые создаются из старых смартфонов бренда.

Интересный сервис уже запущен и картины в деревянной рамке уже доступны для покупки. Картины позиционируют как оригинальный подарок или сувенир.

В магазине Xiaomi Mall представлены картины с использованием деталей от смартфонов Xiaomi Mi 1, Xiaomi Mi 2, Xiaomi Mi 4, Xiaomi Mi Note 2, Xiaomi Mi 6 и Xiaomi Mi Mix.

В частности, в деревянной рамке предлагают разобранное устройство, а также на картине есть подписи и изображения.

В дальнейшем список смартфонов, из которых сделают картины, планируется расширить.

Для того чтобы заказать картину, предлагается предоставить старый смартфон, который за 30 долларов демонтируют и превратят в оригинальный сувенир.