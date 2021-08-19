Это известный факт, что Xiaomi является ведущим брендом смартфонов в Индии. Согласно новому заявлению компании, это крупнейший бренд смартфонов в Индии в течение последних 4 лет. Что еще интереснее, компания все еще демонстрирует рост.

Согласно твиту Ману Кумара Джайна, управляющего директора Xiaomi India, Xiaomi является крупнейшим брендом смартфонов в Индии за последние 4 года (16 кварталов). Эти данные получены от исследовательской компании IDC.

В твите также говорится, что доля рынка компании во втором квартале 2021 года составила 29,2%. В том же квартале компания зафиксировала рост на 84% в годовом сопоставлении.

Высшее руководство компании празднует это достижение, разместив раздачу в своем аккаунте в Твиттере. Он говорит, что будет раздавать Mi Smart Band 6 , Mi 11X и готовящийся к выпуску Mi Notebook при достижении 500, 1000 и 4000 ретвитов соответственно в сообщении с объявлением. Интересно, что он не называет количество единиц для розыгрыша.

Недавно Xiaomi также стала крупнейшим в мире брендом смартфонов, обогнав Apple и Samsung. Хотя ожидается, что компания будет удерживать это место в течение короткого периода времени, у нее явно есть потенциал стать лидером на мировом рынке смартфонов.

Источник — Astera.