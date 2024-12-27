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Xiaomi создаёт кластер из 10 000 графических процессоров для ИИ

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Компания Xiaomi начинает проект по созданию кластера из 10 000 графических процессоров, что указывает на её серьёзные инвестиции в разработки в области искусственного интеллекта.

Команда компании, занимающаяся большими моделями, была сформирована в начале года и уже расширила свою инфраструктуру, получив доступ к 6500 графическим процессорам.

Генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь активно руководит этим проектом и акцентирует внимание на важности мобильных технологий, в отличие от других устройств.

В Китае кластеры с более чем 10 000 графических процессоров стали необходимостью для создания современных моделей искусственного интеллекта.

С момента создания команды по ИИ в 2016 году Xiaomi увеличила штат в шесть раз до более 3000 сотрудников, охватывая различные области, включая компьютерное зрение и обработку естественного языка. Эти технологии интегрируются в основные направления бизнеса, такие как смартфоны и интернет вещей.

Информация о создании кластера поступила из инсайдерских источников, однако на момент публикации Xiaomi не подтвердила эти данные.

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