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Xiaomi сообщила о запуске Mi Band 6 в Индии

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Xiaomi India опубликовала сегодня тизер Mi Band 6 в Twitter. Это первый официальный тизер Mi Band 6 в Индии. Примечательно, что один из руководителей бренда уже подтвердил его запуск на Smarter Event на следующей неделе.

Xiaomi сообщила о запуске Mi Band 6 в Индии

В твите упоминается: «Назад с треском, и на этот раз больше и лучше! Mi Smart Band6 с ярким AMOLED-дисплеем сразу предлагает больше». Как мы знаем, Mi Band 6 поставляется с дисплеем AMOLED от края до края, и в твите компании повторяется то же самое.

О Mi Band 6 может быть объявлено на событии Xiaomi Smarter Living 2022 26 августа. Также ожидается, что компания объявит новые модели ноутбуков Mi, смарт — камеры безопасности и новый Wi — Fi маршрутизатор.

Источник — Astera.

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