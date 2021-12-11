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Xiaomi сообщила о создании новых батарей для лучшей работы смартфонов

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Xiaomi из простого производителя смартфонов за 10 лет превратилась в передовую компанию, которая даже нацелилась покорить автомобильный рынок.
В лабораториях Xiaomi ведутся разработки новых батарей, и недавно стало известно, что специалистам удалось сделать аккумулятор, который работает на 10% дольше, чем текущие версии батарей.

Новое достижение уже начнут применять в смартфонах 2022 модельного года. Увеличить автономности удалось за счет увеличения содержания кремния в 3 раза и специальной управляющей платы, причем ее разместили в другой плоскости и это позволило сэкономить пространство.

Для безопасности в плате добавили контролер, который постоянно следит за расходом энергии и контролирует перегрев.

Новые аккумуляторы начнут производить в середине следующего года. Ожидается, что смартфоны с повышенной автономностью выйдут в четвертом квартале 2022 года.

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