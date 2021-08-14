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Xiaomi сообщила о скором прибытии Redmi 10

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Официальный аккаунт Xiaomi Global Twitter начал сообщать о грядущем телефон среднего класса, характеристики которого уже просочились. В серии плакатов, опубликованных сегодня в Интернете, производитель подтвердил, что устройство скоро появится, а также некоторые его характеристики и цвета, в которых оно будет доступно.

Xiaomi сообщила о скором прибытии Redmi 10

На одном из плакатов мы видим, что Redmi 10 имеет перфорированное отверстие по центру над каплевидным вырезом Redmi 9. Плакат также показывает, что экран FHD + имеет частоту обновления 90 Гц, что является обновлением по сравнению с 60 Гц его предшественника. Этот плакат и плакат в верхней части статьи также показывают три цветовых варианта, в которых будет представлен телефон. Xiaomi сообщила о скором прибытии Redmi 10

Redmi 10 также имеет измененную заднюю часть. Исчезли центрированные вертикально расположенные камеры, расположенные по кругу. Плакат подтверждает, что основным датчиком четырехкамерной установки является датчик на 50 МП. Также выясняется, что в телефоне будут стереодинамики.

Xiaomi переместила сканер отпечатков пальцев с задней стороны в сторону, где он служит кнопкой питания. Аудиоразъем также был перемещен вверх вместе со второй решеткой динамика для второго динамика.

Утечка спецификации показывает, что телефон будет иметь 6,5-дюймовый экран и адаптивную частоту обновления, которая изменяется в зависимости от содержимого на экране. Он будет питаться от процессора Helio G88 и будет оснащен батареей емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт.

Источник — Astera.

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