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Xiaomi собирается выпустить новые телефоны с чипсетами Snapdragon 888 и Snapdragon 778G

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Ожидается, что Xiaomi выпустит как минимум 13 новых устройств во второй половине 2021 года. Некоторые из этих телефонов могут принадлежать к сериям Mi MIX 4 и Mi CC11. Информация о чипсетах, на которых установлены два таких смартфона, появилась в сети.

Xiaomi собирается выпустить новые телефоны с чипсетами Snapdragon 888 и Snapdragon 778G

Популярный специалист по MIUI Кацпер Скжипек раскрыл SoC, присутствующие в двух будущих смартфонах Xiaomi. Один из них даже был сертифицирован FCC.

Согласно информатору, устройство с номером модели 2107113SG недавно поступило в FCC. Этот телефон имеет кодовое название vili и будет оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 888.

Он предлагает, чтобы это был Mi 11T, однако ранее говорилось, что vili является частью серии Mi MIX 4. Устройство было сертифицировано EEC в мае. По словам Xiaomiui, этот телефон будет щеголять дисплеем AMOLED с разрешением 1080 x 2400 пикселей (FHD +) и частотой обновления 120 Гц .

Источник — Astera.

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